Artak Beglaryan, le ministre d’État de l’Artsakh a assisté à l’ouverture du premier atelier de fabrications de drones à Stepanakert

Jeudi 17 février, le ministre d’État de la République de l’Artsakh, Artak Beglaryan, a assisté à la cérémonie d’ouverture du premier atelier pédagogique de fabrication de drones à l’école numéro 3 de Stepanakert.

Un responsable du ministère d’État de l’Artsakh a déclaré qu’Artak Beglaryan avait remercié l’Union des entreprises de technologie avancée d’Arménie, ainsi que les 500 dirigeants et membres de l’équipe « Armat » pour la mise en œuvre du programme en Artsakh. Faisant les efforts d’organisations individuelles dans le domaine de la formation des ingénieurs et des technologies de l’information dans la République de l’Artsakh, Artak Beglaryan a de nouveau souligné la continuité du soutien de l’État dans le domaine, ainsi que sa volonté de mettre en œuvre de nouvelles idées.

« Dans un avenir proche, nous mettrons en place des ateliers similaires dans d’autres écoles de l’Artsakh, et le gouvernement est prêt à soutenir ces programmes. Et il est possible de fournir ces connaissances et compétences technologiques et appliquées à nos enfants, qui auront déjà la possibilité d’entrer dans le domaine de l’enseignement supérieur avec des orientations, des connaissances et des objectifs spécifiques. »Je suis très heureux que ces solutions pratiques soient « avancées » et répondent à nos besoins et objectifs stratégiques" a-t-il déclaré.

Selon la source, le ministre d’État a alors été informé plus en détail des possibilités de l’atelier avec les représentants des organes législatifs, exécutifs et étudiants, pour discuter des détails des futures collaboration avec des entreprises spécialistes du domaine. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan