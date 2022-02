L’Arménie et le Brésil célèbrent le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

L’Arménie et le Brésil célèbrent le 30 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques

Les relations diplomatiques entre la République d’Arménie et la République fédérative du Brésil ont été établies le 17 février 1992.

L’Arménie entretient des relations partenariales et constructives avec le Brésil.

La première visite de haut niveau de la part de l’Arménie au Brésil a eu lieu en décembre 1991 lorsque le ministre des Affaires étrangères Raffi Hovhannisyan a effectué une visite de travail dans ce pays. L’année suivante, en juin 1992, le Président Levon Ter-Petrosyan s’est rendu au Brésil en visite officielle. La première visite de haut niveau de la part du Brésil a eu lieu en novembre 2017 lorsque le ministre des Affaires étrangères Aloysio Nunes Ferreira est arrivé en Arménie pour une visite officielle.

L’ambassade d’Arménie à Brasilia a été créée en 2011. L’ambassade du Brésil à Erevan est en activité depuis août 2006.

Au cours des 30 dernières années, les deux pays ont signé 8 accords, le premier a été signé le 7 mai 2002, relatif à la coopération culturelle entre les gouvernements arménien et brésilien. Le même jour, les présidents de l’Arménie et du Brésil ont adopté une déclaration commune.

Selon les données du Comité des statistiques d’Arménie, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral entre l’Arménie et le Brésil en 2021 comprenait près de 55 millions de dollars.

Il existe une communauté arménienne au Brésil. Les Arméniens se sont installés au Brésil depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Près de 100 Arméniens vivaient au Brésil en 1895. Actuellement, environ 20 à 25 000 Arméniens vivent au Brésil.

Le Brésil a reconnu le génocide arménien. Le 27 mai 2015, le Sénat fédéral du Brésil a adopté à l’unanimité une résolution qui reconnaissait officiellement le génocide arménien.

Source Armenpress.