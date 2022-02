Le seul moyen de protéger les civils est le retrait des Azéris près des villages : Médiateurs d’Arménie et d’Artsakh

Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie Arman Tatoyan et le Défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh Gegham Stepanyan ont effectué une mission d’enquête du 14 au 16 février sur les droits de l’homme dans les communautés de Taghavard, Karmir Shouka, Aghavno, Khramot et ailleurs dans la République de l’Artsakh.

Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme a déclaré dans un communiqué de presse que des tirs depuis l’Azerbaïdjan ont lieu presque chaque jour à Taghavard et Karmir Shouka.

« Il y a quelques jours à peine, le 11 février, les forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu en direction de maisons résidentielles civiles. Les murs et les toits des maisons ont été endommagés. Des femmes et des enfants se trouvaient à l’intérieur des maisons au moment des tirs. Une fenêtre a été touchée par les tirs, et à ce moment-là, un enfant dormait dans la pièce. Les militaires azerbaïdjanais sont déployés directement devant ces maisons résidentielles, à quelques centaines de mètres seulement, et les gens sont sous leur entière surveillance », a déclaré le Bureau du Défenseur des droits de l’homme, ajoutant que les troupes azerbaïdjanaises sont déployées sur les terres appartenant aux résidents : des pâturages et des prairies.

De plus, les soldats azerbaïdjanais ont un point d’observation direct sur l’école primaire de Taghavard.

"Des rencontres et des discussions séparées avec des enseignants et des élèves ont révélé que des tirs ciblés ont lieu également en direction de l’école. En outre, les habitants ont déclaré qu’à Taghavard et Karmir Shouka, les militaires azerbaïdjanais diffusent des lumières spéciales depuis leurs positions ou leurs véhicules sur les maisons résidentielles, y compris à l’intérieur des maisons, afin de terroriser les habitants. Cette pratique est fréquente, surtout la nuit ou le soir. De plus, pendant notre séjour en Artsakh, nous avons été directement convaincus par les actes criminels des Azerbaïdjanais. En particulier, le 15 février, vers 15h30, les forces armées azerbaïdjanaises ont tiré des coups de feu ciblés sur des agriculteurs qui pratiquaient l’agriculture dans le village de Khramort, dans la région d’Askeran, ce qui a eu pour conséquence d’endommager le pneu d’un tracteur. Hier, le 16 février, entre 10h00 et 11h00, alors que les habitants travaillaient dans les vignobles du village de Khramort, des militaires azerbaïdjanais se sont approchés d’eux et les ont obligés à quitter le champ. De plus, la plupart des résidents qui travaillaient étaient des femmes. Dans toutes les communautés, les habitants ont noté que les forces armées azerbaïdjanaises tirent des coups de feu ciblés chaque fois qu’elles tentent de s’approcher des terres agricoles, même à quelques centaines de mètres. Ces actes provoquent les problèmes sociaux les plus graves pour les gens. Ils sont privés de la possibilité de gagner un revenu pour leurs familles. Il est évident que le fait de ne pas travailler pendant la période saisonnière entraîne de graves problèmes pour les gens. Dans la communauté d’Aghavno, les gens sont confrontés à de graves problèmes d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation : Presque tous les habitants nous ont raconté avoir vu des militaires armés azerbaïdjanais abattre du bétail puis jeter les restes dans l’eau utilisée par les habitants du village. Cela a provoqué un intoxication massive par l’eau parmi les habitants du village : des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été intoxiquées. Plusieurs villages de la province arménienne de Gegharkunik sont également privés d’approvisionnement en eau à cause des incursions azerbaïdjanaises, la sécurité de l’eau dans plusieurs communautés de la province de Syunik est en réel danger.

Il est évident que les autorités azerbaïdjanaises sont engagées dans une politique criminelle visant à terroriser les résidents pacifiques et à créer une atmosphère de désespoir, qui est de caractère coordonné et ciblé.

Dans tous les endroits où les militaires azerbaïdjanais sont déployés, la sécurité des personnes est perturbée et la vie est réellement en danger.

Les militaires azerbaïdjanais qui sont apparus à proximité directe des villages d’Arménie et d’Artsakh font tout pour rendre la vie de la population pacifique impossible et pour que la vie ne reprenne pas après la guerre : ils tirent sur les villages, empêchent les agriculteurs d’effectuer leurs travaux agricoles, volent les animaux domestiques, etc. Tous les faits prouvent que les actions criminelles des militaires azerbaïdjanais contre la population pacifique en Arménie et en Artsakh sont de même caractère, avec des manifestations agressives en Artsakh.

Il est évident pour nous que le fondement de tout ceci est la politique continue d’arménophobie et de propagande de haine des autorités azerbaïdjanaises contre l’Arménie et l’Artsakh.

Tant que les autorités azerbaïdjanaises seront engagées dans cette politique (et c’est la source de leur vie politique), les actions criminelles terroristes commises par leurs militaires ne s’arrêteront pas, par conséquent, la seule façon de protéger la population pacifique est que ces militaires ne soient pas stationnés dans le voisinage ou à proximité des villages et des routes arméniens, afin que les résidents pacifiques puissent exercer leurs droits", ont déclaré Tatoyan et Stepanyan dans une déclaration commune. Armenpress.