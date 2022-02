Taner Akçam rejoint Promise Armenian Institute

L’historien turco-allemand Taner Akçam, premier universitaire turc à avoir reconnu le génocide des arméniens, auteur de plusieurs ouvrages traitant du sujet, a été appelé à enseigner à Promise Armenian Institute à l’UCLA (1), après avoir été professeur agrégé invité d’histoire à l’ Université du Minnesota, aux États-Unis, avant de rejoindre le Strassler Family Center for Holocaust and Genocide Studies de l’ Université Clark dont il a été président.

Taner Açam écrit sur sa page Facebook : « Inutile de dire que je vais quitter Clark avec une certaine tristesse ; mon séjour ici a été le point culminant de ma carrière jusqu’à présent. J’ai reçu un grand soutien de mes collègues et étudiants. Je suis reconnaissant envers eux tous. Je laisserai à Clark de bons souvenirs. Et j’espère que je serai à la hauteur des nouvelles tâches.

Nouveau grand voyage bref la vie. Mon nouveau devoir est la direction du programme arménien de génocide de l’Institut Promise, qui est l’une des importantes universités de Californie opérant sous l’UCLA au sein de l’UCLA. Pas facile de quitter Clark qui était presque une maison pour moi. Et pendant les 14 ans où j’y ai enseigné, j’ai reçu un soutien illimité de mes amis et étudiants. Je me souviendrai toujours bien d’eux.

Ma nouvelle tâche est un peu lourde, j’espère pouvoir la surmonter, et je vais m’inscrire pour de bonnes œuvres. Disons un petit pas de la marche sans fin de la recherche de la justice ? »

(1) Il s’agit d’un nouveau programme de recherche sur le génocide arménien à l’Université de Californie à Los Angeles.

PS : Le 29 janvier 2020, le président Emmanuel Macron a décerné à Akçam la médaille du courage pour « avoir dénoncé le déni » du génocide arménien.