Le CCAF mis à l’honneur par le CCACF

Le CCACF, Conseil de coordination des associations Assyro-Chaldéennes de France, qui tenait mercredi son premier dîner annuel au restaurant Four Seasons de l’hôtel Georges V à Paris, a tenu à rendre hommage au CCAF, son modèle revendiqué, en récompensant ses deux coprésidents, Mourad Papazian et Ara Toranian, pour leur engagement. Ce trophée a également été remis par Bruno Yacan et Daniel Auguste, au nom de la solidarité entre les peuples qui ont subi un génocide, à Francis Kalifat président du Crif et représentant à ce titre de la mémoire des victimes de la Shoah et à Evagoras Mavrommatis, pour les victimes du génocide des Grecs du Pont, également assassinées par la Turquie. Cette première soirée a permis aux deux coprésidents du CCACF de rappeler le sort de leur peuple oublié sans omettre de souligner leur reconnaissance pour la France qui les a accueillis.

Georges Yaramis et Jean-Marc Ilhan Yabas, les deux coprésidents du CCACF ont fait part de leur combat pour la reconnaissance du génocide Assyro-Chaldéen par la France et de la cause commune qu’ils défendaient avec les Arméniens, dont le combat a été cité à plusieurs reprises. Il ne s’agit pas de vengeance mais de justice et de prévention, ont-ils expliqué. Les deux coprésidents ont aussi rappelé l’implication de leur communauté dans la guerre des 44 jours aux côtés des Arméniens, et les 10 martyrs de leur peuple morts au combat.

Devant la communauté assyrienne réunie, Jean-Michel Blanquer,ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de Sports, qui représentait le gouvernement a redit le soutien de la France et de son président Emmanuel Macron, à la cause des chrétiens d’Orient.

Arnaud Ngatcha - Adjoint à la mairie de Paris responsable de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie en remplacement, représentant Anne Hidalgo a également fait part du soutien de la maire à cette cause ainsi qu’à celle de l’Arménie et du Karabakh.

Ilan de Basso, Eurodepute suédois d’origine Assyro-Chaldéenne a évoqué son action pour la reconnaissance du génocide en Suède et au Parlement européen.

Sylvain Waserman, Vice-président de l’Assemblée nationale représentant le président Richard Ferrand a dit l’attention que le Parlement portait a cette demande de reconnaissance, rappelant au passage le long parcours d’obstacles qui avait marqué celle du génocide arménien.

Cette soirée, particulièrement réussie a rassemblé outre la communauté Assyro-Chaldéenne, nombre de personnalités arméniennes dont le cinéaste Robert Kéchichian, Alexis Govciyan , Harout Khandjian, adjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux, Henri Papazian de Ayp-FP, ainsi qu’un représentant de l’ambassade d’Arménie. Nombres d’élus et de hauts fonctionnaires étaient également présent, ainsi que la député assyro-chaldéenne au Parlement arménien.