Monsieur le Premier ministre,

Cher Nikol Pachinian

Je suis au regret de vous informer que l’attitude du Haut commissaire à la diaspora qui persiste à vouloir cautionner publiquement des groupuscules qui se posent en rivaux du CCAF et mènent campagne contre lui, nous a contraint à annuler l’organisation par nos associations de sa tournée en France.

Comme vous le savez, nous avions obtenu de M. Sinanyan qu’il repousse sa visite prévue au mois d’octobre et qu’il nous en confie la gestion. Nous avions alors convenu qu’il rencontrerait les Arméniens de son choix hostiles au CCAF dans un cadre privé, mais qu’il s’abstiendrait de tenir des meetings publics avec eux dès lors que nous prendrions en charge sa tournée. Ce qui était la moindre des choses.

Ce n’est donc pas sans surprise que nous avons pu prendre connaissance le 1er février d’une affiche du « Mouvement arménien » présidé par Rémy Makinadjian appelant à une réunion publique avec M. Sinanyan à la mairie du XVe arrondissement de Paris.

Cette initiative allant contre nos accords, nous avons demandé à M. Sinanyan de respecter ses engagements et de renoncer à sa participation à ce meeting public, sans quoi nous nous verrions nous même obligés de revenir sur nos engagements concernant sa tournée en France. Nous avons fait savoir au Haut-Commissaire que notre détermination était renforcée par le fait que ce « mouvement » sponsorisait à ce moment même sur un groupe Facebook qui lui est affilié une campagne publique demandant la démission des coprésidents du CCAF.

Nous regrettons profondément que malgré les agressions que nous avons subies à ce moment-là, le Haut-Commissaire ait préféré participer à la réunion de ce groupuscule qui a rassemblé 55 anonymes, plutôt que d’assister au diner du CCAF qui a réunit 460 personnes, quatre ministres, dont le Premier ministre français, ainsi que le must de la classe politique du pays, dont la maire de Paris et la Présidente de la région Île-de-France, toutes deux candidates à la prochaine élection présidentielle. Nous regrettons qu’il ait également choisi de se priver de notre collaboration, qui l’aurait conduit à faire une tournée harmonieuse, riche en rencontres politiques et communautaires. Au lieu de quoi il effectue une tournée au rabais, dans un contexte de polémique publique, qu’il a d’ailleurs lui-même déclenchée en prenant l’initiative de tenir des propos hostiles au CCAF dans sa conférence de presse du 9 février à l’ambassade d’Arménie. Ce qui est grave, eu égard à sa fonction.

Alors que nous disposons en France d’une structure unitaire et efficace pour l’Arménie, qui est regardée partout dans la diaspora comme un exemple à suivre, il est pour le moins irresponsable que le Haut-Commissaire ait signé l’an dernier avec le Mouvement arménien dirigé par un homme d’Affaires n’ayant aucune légitimité militante, une convention de coopération dite « globale et renforcée » qui lui donne pouvoir de représenter le gouvernement d’Arménie auprès des autorités françaises ! Ce dont M. Makinadjian (qui réside en Belgique pour des raisons fiscales !) ne manque pas de se servir, créant ainsi la confusion, la cacophonie et dégradant l’image de notre communauté au sein des pouvoirs publics, qui la percevaient comme unie, forte et organisée.

Nous avions espéré que M. Sinanyan avait pris conscience de son erreur en se rapprochant du CCAF pour sa tournée. Nous avons eu la désagréable surprise de constater que non.

En persistant dans l’erreur, le Haut-Commissaire est en train de favoriser la division, là où régnait l’unité, et d’affaiblir le poids politique de la communauté arménienne de France.

Ces tentatives de fragiliser le pôle le plus politisé et structuré de la diaspora sont consternantes. Et je vous serais reconnaissant de bien vouloir y mettre un terme, au nom de nos intérêts nationaux, mais aussi des principes de la révolution, qui ne devraient, me semble-t-il, jamais sacrifier au clientélisme, ni privilégier les ambitions politiques de l’oligarchie au détriment de la légitimité populaire et de l’authenticité patriotique représentées par l’union du mouvement associatif. Il n’est à cet égard par indifférent que ces hommes d’affaires s’invitent sur la scène diasporique française, justement au moment où le CCAF créé des enjeux de pouvoir en imposant le fait arménien au sommet de l’Etat.

Enfin, ultime précision pour tous ceux qui pourraient essayer de vous convaincre que les « dachnaks » sont derrière tout cela : sachez que le CCAF rassemble toutes les composantes de la communauté, que je suis moi-même l’un de vos sympathisants déclarés et que j’ai très régulièrement pris votre parti, en particulier quand la FRA demandait votre démission.

Cette diversité d’opinions, ce pluralisme et parfois ces contradictions ne nous empêchent cependant pas d’être partenaires dans le cadre français, pour défendre avec le CCAF l’État arménien et les droits des Arméniens de France. Ce que nous entendons bien continuer à faire, dans l’union, malgré les options pour le moins inconsidérées du Haut-Commissaire.

Je vous prie d’agréer Monsieur le Premier ministre l’expression de ma haute considération

Ara Toranian

Coprésident du CCAF