Ambassadeur de Russie : la plateforme 3+3 est l’occasion d’échanger sur des sujets urgents

L’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergueï Kopyrkine, a déclaré aujourd’hui que la plate-forme de paix à six pour le Caucase du Sud, qui a tenu sa réunion inaugurale vendredi dernier à Moscou, devrait ajouter de la positivité aux relations entre les pays de la région.

La plate-forme de paix 3+3, comprenant l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Géorgie, la Russie, l’Iran et la Turquie, a été proposée par le président turc Recep Erdogan et soutenue par l’Azerbaïdjan à la suite de la guerre de l’année dernière dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.

Ankara, qui n’a pas de relations diplomatiques avec l’Arménie, a déclaré que la plate-forme pourrait aider à normaliser les relations avec Erevan.

Le 10 décembre, des diplomates d’Arménie, de Russie, d’Azerbaïdjan, de Turquie et d’Iran (la Géorgie a refusé de participer) ont eu leur première réunion à Moscou pour discuter des perspectives de coopération et des moyens de contrer les menaces communes dans la région, et ont également exprimé leur intérêt à ce que la Géorgie rejoigne le Plate-forme.

"La plate-forme 3+3 est l’occasion de discuter de ces questions qui intéressent tout le monde. À notre avis, la valeur ajoutée de ce format est de fournir une opportunité de dialogue, d’échange de vues sur les questions qui intéressent tous les pays Nous voyons le format comme quelque chose qui devrait ajouter de la positivité aux relations entre les pays de la région », a déclaré Kopyrkin en réponse à une question de l’agence de presse Novosti-Arménie.