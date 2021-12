Des médecins militaires russes ont fourni des soins médicaux qualifiés aux habitants du village éloigné de Badara dans le Haut-Karabagh

Des médecins militaires du contingent russe de maintien de la paix ont mené un raid humanitaire et médical dans le village de montagne de Badara, dans la région d’Askeran du Haut-Karabagh, afin de fournir une assistance médicale qualifiée aux résidents locaux dans le besoin, notamment les enfants, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Lors de l’accueil de la population, les médecins du contingent russe de maintien de la paix ont fourni des soins médicaux qualifiés à plus de 60 habitants du village de Badara. Les spécialistes du détachement médical du contingent de maintien de la paix un chirurgien, un optométriste, un neurologue et un optométriste ont reçu et consulté la population dans le besoin.

Le service d’accueil public du contingent russe de maintien de la paix s’efforce régulièrement d’identifier les personnes déplacées dans le besoin et les familles nombreuses qui se trouvent dans une situation difficile dans la fourniture d’une assistance ciblée.