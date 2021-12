Hikmet Hadjiyev : L’Azerbaïdjan a gagné non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la guerre de l’information

L’Azerbaïdjan est l’une des victimes de la désinformation sur les réseaux sociaux. Nous l’avons vécu lors de la Guerre de 44 jours. Pendant la guerre, l’Arménie diffusait de fausses informations et le peuple y croyait. L’Azerbaïdjan a gagné non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la guerre de l’information. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus dans ce processus, a déclaré Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de l’Azerbaïdjan, lors du Stratcom Summit 2021, tenu à Istanbul, en Turquie.

L’assistant du président a souligné que l’Azerbaïdjan avait donné la meilleure réponse aux Arméniens en reconstruisant ces régions.