Zemmour en Arménie ? Non à la récupération de la cause arménienne



Le polémiste d’extrême droite « a décidé de s’approprier les malheurs de l’Arménie », dénoncent, dans une tribune à « l’Obs », le philosophe Philippe Huneman, les comédiens Simon Abkarian et Ariane Ascaride, le réalisateur Robert Guédiguian, la sociologue Pinar Selek et un collectif d’intellectuels. Lire la suite de l’éditorial du collectif, voir lien plus bas

par le lundi 13 décembre 2021

