Disparition d’Arman Mousikyan l’un des cofondateurs de Wikipedia Armenia en 2012

Il était le fondateur de Wikipedia Armenia les pages en arménien de cette encyclopédie mondiale avec de nombreux articles spécifiques à l’Arménie et au monde arménien. Arman Mousikyan qui avait cofondé en 2012 Wikipedia Armenia en devenant l’un de ses rédacteurs les plus actifs, vient de disparaitre. La page facebook de Wikipedia Armenia qui annonce la nouvelle écrit que les pages des villes et villages d’Arménie dont il consacrait des articles et les faisait partager aux lecteurs, restent inachevées.

Aujourd’hui Wikipedia Armenia compte près de 300 000 articles et plusieurs centaines de collaborateurs-rédacteurs.

Krikor Amirzayan