Levon Aronian représente désormais les États-Unis

Le grand maître arménien Levon Aronian est officiellement devenu un joueur américain après avoir terminé son transfert de la Fédération arménienne des échecs.

Aronian est actuellement classé 6e au classement mondial FIDE.

Aronian s’est d’abord fait un nom en remportant le Championnat du monde d’échecs de la jeunesse en 1994. Il a ensuite mené l’équipe nationale arménienne à trois médailles d’or aux Olympiades (2006, 2008, 2012) et une médaille d’or aux Championnats du monde par équipes (2011). Tout au long de sa carrière, Aronian a également remporté de nombreuses victoires individuelles, notamment la Coupe du monde (2005, 2017), Linares (2006), Corus/Tata Steel (2008, 2011), Norway Chess (2017), Saint Louis Rapid & Blitz (2017). , 2019) et la Coupe Sinquefield (2015, 2018). Aronian est également champion du monde dans trois formats : il est un ancien champion du monde d’échecs 960 (2006, 2007), champion du monde de rapide (2009) et champion du monde de blitz (2010).

Plus récemment, Aronian a remporté le Tata Steel Chess Blitz à Kolkata . Il a dédié la victoire à « l’Arménie, à tous mes compatriotes, à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille de l’Artsakh et de l’Arménie, à ceux qui ont vécu et combattu pour notre nation. Je dédie ma victoire à tous nos héros, nos braves sœurs et mères. »

Les États-Unis comptent désormais trois joueurs dans le Top 10 mondial : Fabiano Caruana (4), Levon Aronian (6) et Wesley So (8).

Selon la Fédération américaine des échecs, US Chess est en train de soumettre un formulaire de « Demande de participation à un événement FIDE avant la date d’éligibilité » qui permettra à Aronian de participer aux Championnats du monde rapide et blitz de la FIDE en décembre.