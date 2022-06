Forbes : l’Arménie, un nouveau pays viticole en réalité très ancien

« L’Arménie est un petit pays viticole mais certainement pas nouveau. Ici, dans la région autour de l’Arménie et de la Géorgie actuelles, le vin a été produit pour la première fois il y a environ 8000 ans » selon un article publié dans Forbes .

« De là, l’art de faire du vin s’est répandu vers le sud jusqu’en Mésopotamie (aujourd’hui l’Irak), en Jordanie, en Israël, en Égypte, à Chypre, en Grèce et dans les autres pays du pourtour méditerranéen et au-delà », écrivent les auteurs Per et Britt Karlsson.

Ils constatent que les vins du pays sont appréciés dans le monde entier et que les producteurs misent sur des (...)