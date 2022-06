L’international arménien de Zilina (Slovaquie) Vahan Bichakhchyan auteur d’un but et d’une passe décisive

Lors de la 18e journée du championnat de Slovaquie, l’international arménien Vahan Bichakhchyan (22 ans) milieu de terrain de Zilina, s’est distingué lors du match entre Zilina et Trencin (3-1). L’Arménien a marqué un but à la 76e minute et fut l’auteur d’une passe décisive. Zilina est 5e au classement général avec 26 points.

Krikor Amirzayan