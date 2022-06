Le 80e anniversaire de l’horloge principale de la place de la République à Erévan sera marqué par un concert solo de Hayk Melikyan

À l’occasion du 80e anniversaire de l’horloge principale d’Arménie, sur la place de la République à Erévan, un concert en ligne sera présenté au public depuis la salle principale de l’horloge d’Arménie, interprété par le pianiste Hayk Melikyan.

L’initiative a été mise en œuvre par le Centre national de musique de chambre avec le soutien du bureau du Premier ministre arménien, le ministère de l’Éducation et des Sciences d’Arménie et l’organisation culturelle « Sarer ». Le concert en ligne sera diffusé le 24 décembre à 21h00 sur les pages Facebook officielles du pianiste, du gouvernement arménien et du ministère de (...)