Serj Tankian de SOAD dit à Jimmy Page que l’homme qui a signé Led Zeppelin a apporté son soutien philanthropique au « déni du génocide arménien »

Le chanteur de System Of A Down, Serj Tankian, a interpellé les membres de Led Zeppelin pour avoir commémoré le 14e anniversaire de leur concert au profit d’une association caritative formée par le fondateur et PDG d’Atlantic Records, Ahmet Ertegun, un homme qui, selon Serj, a apporté son soutien philanthropique au déni du génocide arménien par la Turquie.

lire la suite...

https://www.metalzone.fr/news/166529-serj-tankian-homme-signe-led-zeppelin-soutien-deni-genocide-armenien/