Arayik Harutyunyan et l’Ambassadrice Anne Louyot discutent des relations amicales arméno- françaises

Le chef de cabinet du Premier ministre Arayik Harutyunyan a rencontré Anne Louyot, Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de France en Arménie, a informé le Bureau du Premier ministre.

Les interlocuteurs ont discuté d’un certain nombre de questions à l’ordre du jour des relations amicales arméno-françaises , ont souligné la nécessité de développer et d’élargir la coopération dans divers domaines.

En particulier, les parties ont discuté des questions liées au renforcement des liens commerciaux et économiques, de la coopération dans le domaine de l’administration publique, et des prochaines étapes (...)