Des avocats arméniens se préparent à la deuxième étape du procès contre l’Azerbaïdjan devant la CIJ

Les avocats arméniens se préparent pour la prochaine, deuxième étape du procès intenté par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan devant la Cour internationale de justice des Nations Unies, Yeghishe Kirakosyan, représentant permanent de l’Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour internationale de justice des Nations Unies ( CIJ), a déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

"Nous avons surmonté la première étape avec la décision de la Cour des Nations Unies d’appliquer des mesures urgentes contre l’Azerbaïdjan. La prochaine étape, qui durera environ un an, sera plus détaillée (...)