L’OM affrontera le Karabagh FC en barrages de la Ligue Europa Conférence

Éliminé dès la phase de groupes de la Ligue Europa avec une seule victoire en six matches, l’OM défiera les Azerbaïdjanais du Karabagh FC en barrages de la Ligue Europa Conférence, les 17 et 24 février. En cas de victoire, Jorge Sampaoli et ses joueurs rejoindront Rennes en huitièmes de finale. Ils recevront à l’aller.

Dépossédé de son titre de champion par le Neftchi Bakou la saison dernière, après sept ans de règne, le Karabagh FC a terminé deuxième de son groupe de Ligue Europa Conférence derrière le FC Bâle, avec trois victoires, deux nuls et une défaite en six matches. Il compte notamment dans ses rangs le Français Abdellah Zoubir (30 ans), passé par Grenoble, Istres et plus récemment Lens entre 2016 et 2018.