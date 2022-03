Le Premier ministre a assisté à la cérémonie de réouverture du lycée n° 5

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la cérémonie d’inauguration du lycée n°5, nommée d’après M. Gorky à Vagharshapat. Le chef de cabinet du Premier ministre, Araik Harutyunyan, le ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, Vahram Dumanyan, le président du comité de développement urbain, Armen Ghularyan, le gouverneur d’Armavir, Edward Hovhannisyan, et d’autres responsables étaient également présents à la cérémonie, informe le bureau de presse du Premier ministre.

Le Premier ministre a fait un tour du territoire de l’école et a pris connaissance des travaux de rénovation (...)