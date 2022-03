L’Ambassadrice d’Arménie présente ses lettres de créance au Président de Cuba

Le 10 décembre, l’Ambassadrice d’Arménie à Cuba Anahit Harutyunyan (résidence à Ottawa) a présenté ses lettres de créance au Président de Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, informe le ministère arménien des Affaires étrangères.

Au cours de la rencontre, le Président cubain a félicité l’Ambassadrice pour son entrée en fonction et a exprimé l’espoir que Mme Harutyunyan contribuera au renforcement des relations d’amitié bilatérales et à l’approfondissement du dialogue à différents niveaux.

A son tour, l’ Ambassadrice d’Arménie a remercié pour l’accueil et les félicitations, assurant qu’elle fera tous les efforts (...)