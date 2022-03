Une projection des films de Sergueï Paradjanov sera organisée en France

Le 15 décembre, les films « Triptyque », « Fresques de Kiev » (1966) et « Hakob Hovnatanian » (1967) de Sergei Parajanov seront projetés au Musée d’Art Moderne du Centre Pompidou à Paris.

Comme le rapporte « Armenpress », le Centre national du film arménien annonce la projection de films à l’occasion de la cérémonie de remise des films au Centre Pompidou.

Les films ont été restaurés par le studio « Hamo Bek-Nazaryan » et le Centre national du film d’Arménie dans le cadre des projets « Classiques du cinéma arménien ». La restauration a été sponsorisée par Fixafilm et Film Classics.

La copie des bandes 35 mm des films (...)