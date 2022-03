Pour les enfants d’Artsakh

Espoir pour l’Arménie en collaboration avec Luc Carvounas et les services de la Mairie d’Alfortville, organisent une semaine de solidarité avec les enfants de l’Artsakh à l’occasion du Noël arménien du 6 Janvier 2022.

Un an après le drame de la guerre des 44 jours, des artistes, des écrivains, des artisans offrent leur talent pour manifester aux enfants sinistrés de cette terrible guerre un message d’amour, de paix et d’espérance.

Le lancement de ces 6 journées aura lieu le Samedi 18 Décembre de 14h. à 18h., avec la dédicace de livres, le vernissage à (...)