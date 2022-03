La réunion entre Nikol Pachinian et Ilham Aliev se déroulera demain 14 décembre à Bruxelles

Le Président du Conseil de l’Europe, le Belge Charles Michel, a affirmé que demain 14 décembre à Bruxelles se tiendra une réunion trilatérale avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le Président azéri Ilham Aliv. Information de l’agence de presse russe RIA Novosti se référant à une conférence de presse d’un haut représentant de l’Union européenne avant le sommet de Partenariat oriental de l’UE.

« Demain, le Président du Conseil de l’Europe aura d’abord des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre arménien et le Président azéri. Et demain soir, il aura une réunion trilatérale avec eux » a-t-il (...)