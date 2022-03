Calendrier diocésain

Le Bureau du Primat est heureux de vous annoncer la publication du calendrier 2022 !

Chaque page du calendrier est consacrée à une activité ou un programme de notre diocèse. Les principales fêtes et jeûnes selon l’Église apostolique arménienne sont indiquées sur les jours de l’année pour chaque mois.

Le calendrier comprend également un répertoire des paroisses et organisations diocésaines avec leurs adresses et coordonnées. Celui-ci est disponible au siège du diocèse à un montant de 10€.

Pour commander un exemplaire du calendrier, veuillez contacter le bureau du primat à l’adresse : (...)