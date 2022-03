Sergeï Paradjanov au Centre Pompidou

Le 15 décembre à 19h au Centre Pompidou, projection de trois courts métrages de Paradjanov :

Les Fresques de Kiev (1966)

Hakob Hovnatanian (1967)

Arabesques sur le thème de Pirosmani (1985)

Invité à présenter cette séance, le cinéaste, producteur et programmateur Daniel Bird revient sur la restauration de l’œuvre cinématographique de Paradjanov dont il est à l’initiative depuis de nombreuses années.

L’UGAB a sponsorisé la restauration en résolution 4K des trois courts métrages, à partir des négatifs originaux, et leur transfert sur des fichiers d’archives 35 mm, sous la supervision de Lukasz Ceranka (Varsovie).

Les films font désormais partie des collections permanentes du Centre Pompidou du MoMA à New York.

Tarif : 5€ - Tarif réduit et adhérents : 3€ - Billetterie

Récemment acquis par le Musée national d’art moderne, les trois courts métrages Les Fresques de Kiev (1966), Hakob Hovnatanian (1967) et Arabesques sur le thème de Pirosmani (1985) laissent transparaître toutes les composantes du cinéma de Paradjanov dont les chefs-d’œuvre (Les Chevaux de feu [1964], Sayat Nova – Couleur de la grenade [1968]) deviennent l’objet d’une véritable fascination en Europe occidentale où ils commencent à circuler à partir de la fin des années 1970 : mélange de motifs traditionnels et d’obsessions personnelles (travail sur le tableau vivant, goût pour les accessoires et les costume, qu’il réalisait lui-même).