Le Président arménien et l’Ambassadrice de France en Arménie discutent de la sécurité régionale

Aujourd’hui, le Président Armen Sarkissian a eu une rencontre avec l’Ambassadrice de France en Arménie, Mme Anne Louyot, rapporte le Bureau présidentiel.

Le Président arménien et l’Ambassadrice de France ont discuté de l’agenda actuel des relations bilatérales, ainsi que de la sécurité et de la stabilité régionales. Armenpress.