Le premier drone au monde équipé d’un laser est... turc

C’est le premier drone au monde à être équipé d’une arme laser. Et il est de conception turque. Ses créateurs - les sociétés de défense TÜBİTAK et ASİSGUARD, coordonné par le Département de médecine légale de la Direction générale de la sécurité - ont achevé récemment son développement et présenté ce véhicule aérien sans pilote unique, armé d’un canon laser.

Avec une distance de frappe jusqu’à 500 mètres, Eren est capable de tirer jusqu’à 10 tirs précis. Il peut s’avérer être une arme assez efficace, surtout compte tenu de son coût relativement bas.

Il est pour le moment, en cours de test, mais, probablement, l’année (...)