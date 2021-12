Le tribunal confirme la culpabilité dans l’attaque contre la police

La Cour d’appel d’Arménie a confirmé vendredi 10 décembre les longues peines de prison prononcées à l’encontre des principaux membres d’un groupe armé antigouvernemental qui s’est emparé d’une base de la police à Erevan en juillet 2016.

Les neuf accusés et deux douzaines d’autres hommes armés ont pris d’assaut la base pour exiger que le président de l’époque, Serge Sarkisian, libère Jirayr Sefilian, le chef emprisonné de leur mouvement d’opposition radical, et démissionne.

Les hommes armés, qui ont pris en otage des policiers et du personnel médical, ont déposé leurs armes après deux semaines d’affrontement avec les forces de sécurité qui ont fait trois morts parmi les policiers.

Tous les membres du groupe armé appelé Sasna Tsrer, à l’exception de deux, ont été libérés peu après le renversement de M. Sarkisian lors de la « révolution de velours » de 2018, dirigée par Nikol Pachinian.

Les deux autres membres sont restés derrière les barreaux en raison des accusations de meurtre qu’ils ont niées. L’un d’eux, Armen Bilian, a été libéré en février de cette année lorsqu’un tribunal d’Erevan l’a acquitté du meurtre de l’un des trois policiers à l’issue du procès très médiatisé des neuf anciens tireurs.

La cour d’appel a accepté la demande des procureurs d’annuler l’acquittement et de condamner Bilian à 25 ans de prison. Il a été arrêté à nouveau dans la salle d’audience.

La cour a confirmé la condamnation à 25 ans de prison de Smbat Barseghian, un autre accusé reconnu coupable du meurtre des deux autres policiers. Les procureurs avaient requis une peine de prison à vie à son encontre.

Le tribunal a également rejeté les appels interjetés par les sept autres membres de Sasna Tsrer que le tribunal de première instance avait condamnés à des peines comprises entre 6 et 8 ans de prison. Contrairement à Bilian, ils resteront en liberté dans l’attente d’un recours devant la Cour de cassation et de sa décision sur l’affaire.

Varujan Avetisian, le leader de Sasna Tsrer qui a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, a défendu à plusieurs reprises l’attaque armée contre les locaux de la police situés dans le district d’Erebuni, dans le sud d’Erevan. Avetisian et les autres accusés nient les charges retenues contre eux.

L’attaque de 2016 a été condamnée par les États-Unis et l’Union européenne. « Nous abhorrons les actions de Sasna Tsrer et d’autres personnes qui utilisent la violence ou qui menacent de nuire à autrui pour servir leur programme politique », a déclaré en 2018 Richard Mills, alors ambassadeur des États-Unis en Arménie.

