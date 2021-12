Libération de trois députés de l’opposition

Trois membres du Parlement arménien représentant la principale alliance d’opposition, l’alliance Hayastan, ont été libérés vendredi 10 décembre un jour après que la Cour constitutionnelle du pays a déclaré que leur arrestation était illégale.

Les élus - Armen Charchian, Mkhitar Zakarian et Artur Sargsian - avaient été arrêtés cet été sur la base de différentes accusations qu’ils ont rejetées comme étant politiquement motivées.

Hayastan a demandé à plusieurs reprises leur libération, citant un article de la constitution arménienne qui stipule qu’« un député ne peut être privé de liberté sans le consentement de l’Assemblée nationale ».

Les procureurs et les dirigeants de la majorité pro-gouvernementale du Parlement ont toutefois déclaré que les députés ne jouissent pas de l’immunité de poursuites car ils ont été mis en examen avant d’occuper officiellement leur siège au Parlement. Hayastan a fait appel auprès de la Cour constitutionnelle en septembre.

Dans un arrêt rendu public jeudi, la Cour a statué que tout citoyen bénéficie automatiquement de l’immunité de poursuites après avoir été élu à l’Assemblée nationale et ne peut être arrêté sans le consentement du Parlement.

Un juge présidant au procès de Charchian a réagi à cette décision en ordonnant sa libération. L’éminent chirurgien a été accueilli par des membres de sa famille et des militants de Hayastan alors qu’il était libre dans la salle d’audience.

Sargsian et Zakarian ont été libérés sans décision de justice. Le bureau du procureur général a reconnu qu’ils ne pouvaient pas être maintenus en détention après la décision de la Cour constitutionnelle.

Aram Vartevanian, avocat et autre parlementaire de Hayastan, a condamné les refus antérieurs des procureurs de libérer ses collègues.

« Imaginez que le groupe parlementaire d’Hayastan n’ait pas de membres compétents en matière de jurisprudence et ne se rend pas compte pas qu’il peut faire appel à la Cour constitutionnelle sur cette question, a déclaré Vartevanian aux journalistes. Les trois députés seraient restés en état d’arrestation, l’état de santé d’Armen Charachian aurait continué à se détériorer et les forces de l’ordre arméniennes auraient approuvé cela. C’est la chose la plus méprisable ».

Malgré leur libération, les députés de l’opposition n’ont pas été blanchis des accusations portées contre eux.

Charchian, qui dirigeait le centre médical Izmirlian d’Erevan, est poursuivi pour avoir fait pression sur ses subordonnés afin qu’ils votent aux élections législatives du 20 juin en Arménie. Il a été arrêté une première fois trois jours après le scrutin.

L’homme de 61 ans a été libéré sous caution à l’ouverture de son procès un mois plus tard. La cour d’appel d’Arménie l’a renvoyé en prison le 23 août. Charchian aurait été victime d’une crise cardiaque le jour suivant.

Zakarian et Sargsian étaient à la tête de communautés importantes dans la province de Syunik. Ils faisaient partie des élus locaux qui ont demandé la démission du Premier ministre Nikol Pachinian à la suite de la guerre du Haut-Karabakh de l’année dernière. Ils ont été arrêtés pour des accusations distinctes de corruption peu après les élections de juin, remportées par le parti de Pachinian.

