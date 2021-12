Zemmour en Arménie

Le pire ennemi de l’Arménie est l’isolement, le laissez-faire, la lâcheté internationale. Pas un sympathisant de ce pays et de sa cause n’a oublié le silence assourdissant qui a entouré l’agression militaire turco-azerbaïdjanaise lancée le 27 septembre 2020 contre la République du Haut-Karabakh. Cette indifférence est ressentie d’autant plus cruellement qu’elle perdure jusqu’à aujourd’hui. Aucune voix officielle ne s’est en effet élevée pour condamner les attaques turco-azerbaïdjanaises contre le territoire arménien, dont 97 km2 sont occupés, alors que les violations du cessez-le-feu et les menaces d’invasions sur le sud l’Arménie s’accentuent de jour en jour. Cette neutralité â la Ponce Pilate est d’autant plus insupportable qu’elle émane de l’Europe, dont le Conseil éponyme a pour objet de défendre les droits de l’homme, mais qui ferme les yeux les oreilles et la bouche lorsqu’il s’agit de protéger le faible contre le fort, la démocratie arménienne contre les assauts de la dictature Azerbaïdjanaise et du panturquisme.

Partant de ce constat, faudrait-il vitupérer les responsables politiques ou les lanceurs d’alerte qui font l’effort d’aller en Arménie, au motif de leurs proximité avec les thèses du Rassemblement National ?

La question se pose, légitimement. Des tribunes, virulentes, ont d’ailleurs été écrites et publiées en ces pages pour dénoncer la venue du tenant du conflit des civilisations en Arménie. Et elles devaient être diffusées, dès lors qu’elles participaient du débat et ne versaient ni dans l’insulte ni la diffamation.

Mais, faudrait-il pour autant s’interdire d’accueillir celui qui vous rend visite, rejeter celui qui vous tend la main ? Et ce, au motif qu’il le ferait au nom de ces « gros mots » que constituent pour certains la défense de la civilisation européenne, ou la protection des chrétiens d’Orient ?

Sachons raison garder. Sans que cela implique nécessairement un partage de la vision du monde d’Eric Zemmour et de Philippe de Villiers (lequel était quand même l’un des très rares à dénoncer l’entrée de la Turquie dans l’Europe au début des années 2000 quand tout le monde tressait les lauriers d’Erdogan), ni de leur analyse sur la nature du conflit, ni un soutien à leur projet présidentiel. En quoi le respect des lois de la politesse et de l’hospitalité - sacrées en Arménie -, ou encore les marques de civilité démocratique élémentaire devrait-il être interprété comme une forme d’adhésion à tout ou partie de leurs idées ? Nos deux voyageurs en demandent-ils d’ailleurs autant ?

La presse arménienne dispose d’un immense privilège : celui de pouvoir afficher côte à côte les soutiens de personnalités aussi opposées qu’Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot solidaires de l’Arménie au nom de la démocratie et des droits de l’homme et Eric Zemmour, au nom de la reconquête européenne, au moment même où la Turquie, l’Azerbaïdjan et le Pakistan stigmatisent l’Arménie à la conférence de l’Organisation de la Coopération Islamique qui se tient ces jours-ci à Istanbul….Voilà le caractère universel de la cause arménienne, qui renvoie in fine et basiquement au droit à l’existence d’un peuple, cent ans après le génocide de 1915.

Force est en tout cas de constater que le voyage du polémiste français aura au moins eu le mérite d’attirer l’attention sur le sort de ce pays abandonné de tous. « Le silence tue », a dénoncé François-Xavier Bellamy (LR), lors du meeting organisé au Palais Royal, le 4 décembre avec trois autres députés européens appartenant à des courants différents ( Nathalie Loiseau de LaRem, Sylvie Guillaume du PS, François Alfonsi des Verts). Ce bel exemple de solidarité trans partisan a montré qu’aucun camp ne possédait le monopole de la défense de l’Arménie. Ni n’y prétendait en l’occurrence. Même si l’on peut comprendre ce type de réflexe, attention donc à ne pas se contenter des indignations sélectives ou des distributions gratuites d’anathèmes, y compris contre ceux à qui l’on reproche de professer l’exclusion tout en en pratiquant soi-même certaines formes, à la manière de Saint-Just.

Eu égard à la situation de grand danger dans laquelle l’Arménie se trouve, il s’agit moins d’en barrer la route que de l’ouvrir. Le problème n’étant pas que messieurs Eric Zemmour et Philippe de Villiers se rendent en Arménie, mais que les autres candidats à la présidentielle n’y aillent pas. Y compris au sommet de l’Etat. Voilà le sujet, la priorité.