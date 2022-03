Un rassemblement confidentiel

Ils s’étaient donnés rendez-vous le 7 décembre, place Saint-Augustin à Paris, au pied de la statue de Jeanne D’Arc. A 18 heures, sous la pluie, une poignée de militants déterminés ont finalement répondu à l’Appel du groupe des Cent, manifestation unitaire qui avait pour but de demander à Emmanuel Macron de se rendre en Arménie.

Dans le texte lu en français, Liliane Daronian a rappelé au président que «

Nulle part au monde vous n’êtes autant attendu. Nulle part au monde votre visite ne contribuerait autant à l’apaisement et à l’espoir. En Arménie, vous êtes celui sur qui l’on compte, avec constance. On vous (...)