L’international arménien Tigran Barseghyan a signé au Slovan Bratislava (Slovaquie)

L’international arménien attaquant de l’équipe d’Arménie et du club kazakh d’Astana vient de signer à Slovan Bratislava (Slovaquie). Tigran Barseghyan qui désirait évoluer dans un club d’Europe centrale ou occidentale a ainsi réalisé son rêve. Il se déclare « très heureux de devenir footballeur de Slovan car c’est une équipe merveilleuse qui qui fut durant trois ans d’affilée champion de Slovaquie, elle dispose d’une histoire riche et un palmarès impressionnant » dit l’Arménien. Après le milieu de terrain de l’équipe d’Arménie, Vahan Bichakhtchyan qui évolue à Zilina, Tigran Barseghyan est le second international arménien à évoluer désormais en championnat de Slovaquie.

Krikor Amirzayan