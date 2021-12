Les propos scandaleux d’Alen Simonyan

L’information vient de sortir sur Armen Press. Selon cette agence de presse, le président du Parlement arménien, Alen Simonyan, a tenu des propos scandaleux sur les prisonniers de guerre lors du cocktail qui a suivi le colloque sur l’Arménie organisé par le Sénat français le 30 novembre. Pour sa défense, il affirme que la vidéo le montrant tenir ces propos a été modifiée.

« Le matériel est édité. Je parlais des négociations, de la position de l’État dans diverses situations. Et je regrette beaucoup que nos compatriotes, qui se présentent comme des partisans et demandent à poser quelques questions, et je réponds à leurs questions, mais ensuite je remarque qu’une jeune femme pointait son téléphone sur moi. J’ai demandé à ne pas être enregistré parce que nous étions engagés dans une conversation que je ne voulais pas rendre publique, et je ne vois pas l’utilité de cela », a déclaré M. Simonyan, ajoutant qu’on lui avait assuré qu’il n’était pas filmé.

Il a averti que les personnes qui font de telles choses doivent prendre conscience de la responsabilité pénale de leurs actes.

Dans la vidéo, on voit A. Simonyan parler des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. À un moment de la vidéo, il déclare que « les captifs sont ceux qui ont déposé leurs armes, ont fui et se sont perdus » et que « je considère que les captifs ne sont plus, ils [n’existent pas pour moi] ».

Invité à commenter ses propos dans la vidéo, M. Simonyan a déclaré aux journalistes que toutes les troupes qui ont déposé leurs armes et se sont rendues en captivité feront l’objet d’une enquête pénale.

« Des affaires pénales seront ouvertes contre tous les militaires qui ont déposé leurs armes et se sont rendus en captivité, et si les enquêtes révèlent qu’ils ont effectivement fait cela. Ce n’est pas ce que je dis, c’est l’exigence de la loi », a déclaré M. Simonyan.

Le Président a noté qu’il y a de nombreux « hommes héros » dans l’armée arménienne, les décrivant comme la « fierté » de la nation, mais en même temps, il a dit qu’il y a des soldats et des officiers qui ont manqué à leurs devoirs et sont donc apparus en captivité.

Il a réaffirmé que la question des prisonniers de guerre est toujours soulevée lors des négociations.