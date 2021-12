La Turquie condamnée pour violation de la liberté d’expression d’un enseignant

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a une nouvelle fois condamné mardi la Turquie pour violation de la liberté d’expression, après les purges massives lancées depuis la tentative de coup d’Etat de juillet 2016.

La CEDH avait été saisie par un enseignant turc qui avait posté, en avril 2015, plusieurs messages favorables à Fethullah Gülen, bête noire du président turc Recep Tayyip Erdogan, et à son mouvement.

Ces messages « ne suggéraient nullement de recourir à la violence et ne portaient aucun appel à la révolte », note la CEDH dans un communiqué.

L’enseignant avait néanmoins été condamné à plus de sept mois d’emprisonnement par une cour d’assises turque pour « apologie de crime et de criminel » en novembre 2016, quelques mois après la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, Fethullah Gülen étant considéré par le pouvoir turc comme le cerveau de ce putsch manqué.

La cour d’assises s’était appuyée sur la tentative de coup d’Etat pour estimer que les messages incriminés présentaient un « danger clair et imminent pour l’ordre public ».

Dans son arrêt, la CEDH a au contraire estimé que les messages de l’enseignant « constituaient des interventions pacifiques dans les débats publics et ne contenaient aucun appel à la révolte », ne pouvant ainsi « créer un danger réel et imminent pour l’ordre public, telle qu’une tentative de coup d’État, plus d’un an plus tard ».

Les juges de la CEDH ont souligné que la justice turque avait condamné l’enseignant en se basant sur « une argumentation à rebours » qui constitue une « interprétation excessivement large » et « imprévisible » de la loi.

La Turquie a donc été condamnée pour violation de la liberté d’expression, mais n’a pas reçu de sanction financière, la demande de l’enseignant n’ayant pas été formulée « conformément au règlement de la Cour ».

Ankara a été condamnée à de nombreuses reprises ces dernières années par la CEDH pour des violations des droits humains, commises notamment à l’occasion de purges qui ont suivi la tentative de coup d’Etat.

La CEDH, qui siège à Strasbourg (est de la France), est l’organe chargé d’apporter une réponse judiciaire aux violations de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe.

