Enquête édifiante sur la manière dont Bakou manipule (pour rester poli...) des médias américains pour qu'ils publient des articles élogieux sur l'Azerbaïdjan, malgré ses crimes et l'absence de liberté et de démocratie dans le pays. Tiens, et en France ? 🤔 https://t.co/JWrYLVnTe1

— J-Christophe Buisson (@jchribuisson) December 6, 2021