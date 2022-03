Ce vendredi 10 décembre à 20h30 à la MJC Jean-Moulin à Bourg-Lès-Valence, l’association culturelle Arménia organise une conférence animée par Jean-Luc Huard sur le thème « Présence arménienne en Drôme et Ardèche depuis les années 1920 ». Spécialiste de l’histoire de l’immigration des Arméniens de la région, Jean-Luc Huard est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Les Arméniens en Rhône-Alpes » édité par Le Dauphiné Libéré.

Pour cette conférence qui sera illustrée de nombreuses photos, il évoquera cette présence arménienne en Drôme et en Ardèche, avec Aubenas, Le Teil, Le Pouzin, Privas, Largentière, Les Ollières et dans (...)