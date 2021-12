Disparition de l’Arménien Gurgen Karapetyan le pilote d’essai des hélicoptères « Mi », héros de l’Union soviétique

Gurgen Karapetyan, héros de l’Union soviétique et pilote d’essai du Mikhail Mill Design Bureau, est décédé à Moscou à l’âge de 85 ans. Gurgen Karapetyan était né dans une famille arménienne le 9 décembre 1936 à Svedlovsk (aujourd’hui Yekaterinbourg en Russie). Information de la société mère « Russian Helicopters » qui a été reprise par l’agence de presse russe TASS ce mardi 7 décembre.

« La société russe Helicopters of Rostech State Corporation présente ses plus sincères condoléances aux parents et amis de Gurgen Ruben Karapetyan, héros de l’Union soviétique, pilote d’essai honoré de l’Union soviétique et conseiller du PDG de la société mère de Russian Helicopters » indique le service de presse de « Russian Helicopters ».

Krikor Amirzayan