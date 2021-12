Arman Tatoyan le responsable des droits humains en Arménie présente à son homologue française les violations de l’Azerbaïdjan

Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie, Arman Tatoyan a rencontré son homologue française, l’Ombudsman Claire Hédon, à Paris le 6 décembre, informe le Bureau de l’Ombudsman arménien.

Les deux Ombudsmans ont discuté des problèmes liés à la protection des droits de l’homme dans leurs pays respectifs.

Arman Tatoyan a souligné la nécessité d’un retour immédiat des captifs arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan et a informé qu’ils sont détenus à des fins politiques, en violation du droit international.

La rencontre a également porté sur les violations flagrantes par l’Azerbaïdjan des droits des militaires et des civils arméniens, y compris la question de la responsabilité des tortures et des atrocités commises par les militaires azerbaïdjanais.

Les conséquences négatives de COVID-19, les droits des femmes et des enfants et bien d’autres questions ont également été abordées lors de la rencontre. Source Armenpress.