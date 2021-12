Les soldats de la paix russes ont livré neuf tonnes de fret humanitaire aux habitants du Haut-Karabagh

Les militaires russes du contingent de maintien de la paix ont livré 9 tonnes de cargaison humanitaire pour les résidents déplacés nécessiteux et les familles nombreuses à Stépanakert du Haut-Karabagh.

La veille, la cargaison a été rassemblée par les organisations bienfaitrices de la région de Moscou et transférée par l’avion de transport militaire Il-76 à Erevan par le convoi de soldats de la paix russes.

La cargaison humanitaire se compose de jouets du Nouvel An pour cinq mille enfants, de meubles de jardin d’enfants, de literie chaude, de vêtements et de chaussures pour les nécessiteux ainsi que d’un placard à fournitures pour les étudiants.

Les casques bleus russes procéderont à une distribution ciblée de la cargaison à chaque personne nécessiteuse du Haut-Karabagh selon les informations recueillies par le bureau public. Armenpress.