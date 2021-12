La soirée de soutien « ensemble pour le peuple arménien » a fait salle comble lundi 6 décembre au Théâtre du Palais Royal à Paris. Cet événement exceptionnel, dû à l’initiative de quatre eurodéputés appartenant à quatre familles politiques différentes (François ALFONSI - Les Verts/ALE, François-Xavier BELLAMY - PPE, Sylvie GUILLAUME - S&D, Nathalie LOISEAU Groupe Renew Europe) avait comme objectif d’exprimer la solidarité de la France envers l’Arménie et la République du Haut-Karabakh, au-delà des clivages politiques. Mission accomplie, à travers les discours très forts des organisateurs qui ont notamment dénoncé l’isolement dont souffre l’Arménie, aujourd’hui attaquée jusque sur sol national par un Azerbaïdjan, cornaqué et soutenu par la Turquie génocidaire.



« Le silence tue » a martelé François-Xavier Bellamy, le premier à prendre la parole, tandis que Nathalie Loiseau renchérissait en promettant qu’elle n’oublierait pas Stepanakert, ni les visages des jeunes conscrits tués au cimetière de Yerablur, tout en stigmatisant l’absence des instances internationales : « je n’ai pas vu l’ONU, je n’ai pas vu l’UNESCO, je n’ai pas vu l’Europe », a-t-elle regretté.



Un constat partagé par Sylvie Guillaume qui a articulé son discours autour d’une condamnation ferme de l’Azerbaïdjan et de la Turquie pour leur politique de « nettoyage ethnique » et d’un message d’espoir et de combat afin que l’Europe s’implique, en commençant notamment par reconnaître la République du Haut-Karabakh. Même tonalité du côté de François Alfonsi, qui a insisté sur le fait que ce conflit constituait un combat entre la démocratie arménienne et la dictature azerbaïdjanaise.



Autre moment fort de cette soirée animée par Valérie Toranian, le témoignage d’Arman Tatoyan, défenseur des droits de l’homme, en visite en France, qui s’est livré en anglais à un compte rendu détaillé des agressions crimes et exactions commis par le régime de Bakou à l’encontre de l’entité arménienne. Un réquisitoire ne laissant guère de doute sur le « nettoyage ethnique » qui a eu lieu durant l’automne 2020, et qui perdure depuis en dépit du cessez-le-feu violé au quotidien.



Après un interlude musical assuré par la violoncelliste soliste, Astrig Siranossian, la soirée s’est poursuivie par une table ronde, animée par le rédacteur en chef du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, qui était entouré de cinq spécialistes de la région : Henry Cuny, ancien ambassadeur de France en Arménie, Haykuhi Minasyan, directrice du Centre de réhabilitation des blessés de guerre à Erevan, Armen Muradyan, recteur du Centre hospitalier universitaire d’Erevan, Stéphane Deschamps, conservateur national du patrimoine, archéologue et de Hovannes Guévorkian représentant de la République d’Artsakh en France.

De nombreuses personnalités ont assisté à cet événement, au nombre desquels on pouvait reconnaître quelque élus dont Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste, François Pupponi ou encore Luc Carvounas, ainsi que l’ancien ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, Corine Zarzavatdjian.

Pour conclure François-Xavier Bellamy, a lu une déclaration finale, co-signé par les quatre partis, organisateurs de la soirée dont le texte figure ci-dessous.

DÉ CLARATION COMMUNE « ENSEMBLE POUR LE PEUPLE ARMENIEN » TH ÉÂ TRE DU PALAIS ROYAL – LUNDI 6 DÉ CEMBRE 2021

SIGNATAIRES :

François ALFONSI (Les Verts / AFE)

François-Xavier BELLAMY (Parti populaire européen)

Sylvie GUILLAUME (Socialistes & Démocrates)

Nathalie LOISEAU (Renew Europe)

Nous, parlementaires européens issus de groupes politiques différents, avons choisi de nous réunirdans un esprit transpartisan pour réaffirmer notre solidarité et celle du peuple français avec lepeuple arménien.

Nous n’oublions pas. Nous n’oublions pas le génocide dont le peuple arménien a été victime, le premier duXXème siècle, celui dont Serge Klarsfeld a dit : « Sans le génocide arménien, la Shoah n’aurait pas eu lieu ».

Nous appelons la Turquie, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises et récemment encore par un vote en mai de cette année au Parlement européen, à reconnaître clairement et sans ambiguïté le génocide commis en 1915.

Nous n’oublions pas. Nous n’oublions pas les morts, les blessés, les civils déplacés. Des milliers de vies fauchées, des milliers de jeunes blessés à vie, des milliers de familles forcées à quitter leur domicile et précipitées dans la précarité, des centaines de prisonniers dont on est sans nouvelles, que l’Azerbaïdjan garde captifs au mépris du droit, plus d’un an après la fin théorique des combats au Haut-Karabakh.

Nous enjoignons l’Azerbaïdjan à les libérer sans délai, sans distinction, sans condition et sans marchandage, conformément à ses propres engagements dans l’accord de cessez-le-feu, car il s’agit tout simplement d’uneobligation légale au regard du droit international, en plus d’un devoir moral.Nous exhortons tous les protagonistes à faciliter le déminage des zones concernées,et l’Union européenneà contribuer à cette démarche essentielle pour rétablir la confiance et la sécurité de tous.

Nous appelons au départ immédiat de la région de tous les mercenaires, et aux poursuites contre les auteurs des crimes de guerre qui ont été commis. Les États comme les individus impliqués devront rendre des comptes. Même les conflits ont leurs règles, qu’on ne bafoue pas impunément. Il n’y aura pas de paix durable sans justice.

Nous encourageons toutes les bonnes volontés à se réunir pour soutenir les blessés de guerre et leursproches. Nous saluons le travail exemplaire mené par la Maison du Soldat de Erevan et par les médecinsfrançais qui se sont rendus spontanément aux côtés des jeunes blessés pour leur venir en aide. Noussoutenons la demande de partenariat entre la Maison du Soldat de Erevan et l’Institution Nationale desInvalides.

Nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas comprendre la timidité des organisations internationales,que l’on s’attendrait à voir beaucoup plus présentes au cœur d’un conflit qui n’a plus rien d’un conflit gelé.

Qui pour soutenir les civils déplacés, repliés sur Stepanakert ou Erevan ? Où est le HCR ? Qui pour protégerle patrimoine culturel arménien menacé et déjà en partie défiguré ? Que fait l’UNESCO ? Où est l’OSCE,que fait le groupe de Minsk, depuis combien de temps n’est-il pas allé sur le terrain ? Pourquoi laisser à la Russie le monopole de la surveillance du cessez-le-feu ? Nous attendons de la communauté internationale autre chose que des déclarations de bonnes intentions, car elles ne suffisent pas.

Preuve en est : à trop regarder ailleurs, la communauté internationale a donné à l’Azerbaïdjan le sentiment que la partie n’était pas finie, qu’il pouvait poursuivre son agression et s’en prendre à l’Arménie sans courir trop de risques. Nous avons vu les accrochages se multiplier, les frontières être bousculées, les ambitions de Bakou s’exprimer sans fard et sans provoquer de réaction à la hauteur. Nous appelons à un retrait des troupes azéries des positions qu’elles occupent illégalement et à un effort international soutenu pour la démarcation définitive des frontières.

Nous le savons, la question du statut final du Haut Karabakh, dont dépend le sort de la population

arménienne qui y vit depuis des siècles, et où elle s’exprime à travers ses instances élues, ne se réglera pasen quelques semaines. Nous l’affirmons, ellen’est aujourd’hui pas réglée et doit respecter aussi bien leprincipe d’intégrité territoriale que celui d’autodétermination des populationsconcernées. Nous le répétons,aujourd’hui entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et au Haut Karabakh, il y a un agresseur et des agressés. Il y a

un État qui recourt à la violence et à l’action militaire face à un peuple, lepeuple arménien, qui aspire à vivreen paix et qui n’oublie pas qu’on a voulu le rayer dela surface de la terre.

Nous non plus, nous ne l’oublions pas.

