La CIJ rend ses ordonnances dans l’ affaire opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan

La Cour internationale de justice (CIJ) rend mardi ses ordonnances dans l’affaire opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, qui s’accusent mutuellement de discrimination raciale notamment durant leur guerre de l’automne 2020.

En septembre, les deux pays avaient déposé presque simultanément des recours auprès de la plus haute juridiction de l’ONU, qui siège à La Haye, demandant de prendre des mesures en attendant la résolution de l’affaire complète qui prendra des années.

Lors d’une séance publique qui commencera à 15H00 (14H00 GMT), « la Cour internationale de Justice (...) rendra son ordonnance sur la demande (...) présentée par la République d’Azerbaïdjan », avait annoncé la plus haute juridiction de l’ONU dans un communiqué.

La CIJ a précisé que l’ordonnance sera lue au cours d’une séance publique qui fera « suite au prononcé de l’ordonnance de l’affaire (...) Arménie contre Azerbaïdjan », intentée par Erevan contre Bakou.

Les parties qui ont accepté de laisser la CIJ trancher leurs différends sont obligées de suivre ses décisions, mais la Cour n’a aucun moyen de les faire respecter.

L’Azerbaïdjan a lancé à l’automne 2020 une offensive sanglante pour le contrôle de la République du Nagorny-Karabakh, qui a fait 6.500 morts.

Défaite, l’Arménie a été contrainte de signer un cessez-le-feu et de céder plusieurs régions azerbaïdjanaises qu’elle contrôlait autour de cette région séparatiste. Depuis, les tensions restent fortes et plusieurs incidents ont fait craindre une reprise des combats.

- Haine ethnique -

L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent mutuellement de violer un traité international, la CIEDR (Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale), notamment dans le cadre de leur récent conflit.

Lors des audiences tenues en octobre devant la CIJ, l’Azerbaïdjan avait notamment accusé l’Arménie de continuer à poser des mines dans le cadre de sa campagne de « nettoyage ethnique », malgré la fin de la guerre.

Erevan avait pour sa part accusé l’Azerbaïdjan d’alimenter une haine ethnique envers la population arménienne, demandant à la CIJ de prendre des mesures d’urgence pour protéger les Arméniens, le temps que la requête soit étudiée.

L’Azerbaïdjan a déclaré samedi avoir libéré dix soldats arméniens capturés le mois dernier lors de nouveaux combats, à la suite de pourparlers sous la médiation de la Russie. L’Arménie en échange a transmis des cartes de champs de mines.

L’échange avait fait suite à une rare rencontre des dirigeants des deux pays en Russie, lors de laquelle le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev s’étaient accordés pour apaiser leurs tensions et résoudre leurs différends.

