Le chef de la diplomatie azérie annule à la dernière minute une rencontre prévue avec son homologue arménien dans le cadre de l’OSCE

Le ministre des affaires étrangères d’Azerbaïdjan Jeyhun Bayramov a annulé lundi 6 décembre à la dernière minute une rencontre prévue avec son homologue arménien Ararat Mirzoyan initialement prévue à la fin de la semaine dernière. Les deux chefs de la diplomatie avaient prévu de se rencontrer à Stockholm en marge de la réunion annuelle des ministres des affaires étrangères des pays membres de l’OSCE. Une porte-parole du ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères avait fait savoir que Bakou aurait annulé la rencontre en réponse à la « visite illégale » d’une délégation parlementaire d’Arménie dans le Haut-Karabagh, une visite qu’elle avait dénoncé comme une “provocation”, le Haut Karabagh étant plus que jamais considéré comme territoire azéri depuis la victoire militaire de Bakou dans la dernière guerre du Karabagh de l’automne 2020. Depuis le cessez-le-feu du 9 novembre 2020 imposé par la Russie qui a mis un terme à six semaines de guerre, une force de paix russe garantit la sécurité de ce qui reste du Karabagh arménien et de l’axe routier qui le relie à l’Arménie, mais Bakou entend bien rallonger sa « liste noire » sur laquelle sont inscrits les noms de tous ceux qui se rendent au Karabagh sans son aval. De son côté, le ministère arménien des affaires étrangères avait annoncé samedi que la rencontre prévue entre MM . Mirzoyan et Bayramov n’avait pas eu lieu, mais sans donner les motifs de cette annulation.

Il semble que la raison invoquée par Bakou soit en fait un prétexte mis en avant dans ses efforts pour torpiller le processus de règlement du conflit du Karabagh sous l’égide du Groupe de Minsk de l’OSCE. Depuis sa victoire militaire sur les Arméniens, il y a plus d’un an, Bakou ne cesse de répéter que le problème du Karabagh a été réglé par les armes et que les négociations dans le cadre de l’OSCE, qui n’auraient fait qu’entretenir un statu quo jusque là favorable aux Arméniens pendant 26 ans, n’avaient plus de raison d’être. Cette position, soutenue par la Turquie, est contestée par les trois puissances coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE, la Russie, les Etats-Unis et la France, qui ont souligné avec plus ou moins d’insistance, que le conflit arméno-azéri ne serait pas réglé tant que le statut du Haut-Karabagh n’aura pas été défini. Les médiateurs américain, russe et français coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE on déploré pour leur part le fait que les ministres n’aient pu se rencontrer pour la quatrième fois en moins de trois mois. Dans un communiqué commun publié ce weekend, ils ont exprimé leur disposition à accueillir une telle rencontre “dès lors que les circonstances s’y prêteront ». Un expert politique arménien, Beniamin Poghosian, a quant à lui attribué l’annulation de cette rencontre à l’incapacité de Bakou et de Erevan de mettre la touche finale à un accord sur le transport transfrontalier lors du dernier tour de pourparlers sous la médiation de la Russie. Les leaders de Russie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan avaient pourtant fait état d’avancées sur la question de la réouverture des frontières arméno-azéries au transport de biens et de personnes à l’issue d’un sommet à Sotchi, en Russie, le 26 novembre. Le président russe Vladimir Poutine avait alors indiqué qu’un groupe de travail trilatéral devrait annoncer dans les prochains jours “les décisions sur lesquelles nous sommes tombés d’accord aujourd’hui”. Mais ledit groupe n’a fait aucune annonce de ce type après sa réunion à Moscou mercredi dernier. Par ailleurs, dans un autre volet des négociations arméno-azéries, l’Azerbaïdjan a libéré et fait rapatrier samedi dix prisonniers de guerre arméniens en échange de nouvelles cartes militaires donnant l’emplacement d’autres champs de mines qui avaient été aménagées par l’armée de défense du Karabagh autour du territoire arménien pour en assurer la défense. Ces soldats avaient été faits prisonniers durant la dernière flambée de violences aux frontières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan le mercredi 16 novembre. Ces combats, d’une violence inédite depuis le cessez-le-feu, avaient fait au moins 13 morts dans les deux camps.