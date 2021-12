Le Contrat civil de Pachinian battu dans les urnes à Vanadzor et dans plusieurs autres villes d’Arménie

Régnant en maître sur le Parlement arménien depuis les législatives anticipées du 20 juin, le parti Contrat civil du premier ministre Nikol Pachinian perd pied dans les régions, où les élections municipales lui ont infligé un camouflet dans plusieurs villes du pays, et pas seulement dans le sud, dimanche 5 décembre. La tendance, observée lors d’élections municipales partielles en octobre et en novembre, lors desquelles les candidats du parti au pouvoir avaient été battus à Gyumri, la deuxième ville du pays, ainsi que dans les trois principales communes de la province méridionale du Syounik, s’est confirmée dans les 36 autres communes, « élargies » par les autorités arméniennes en début d’année, où se déroulait le scrutin municipal de dimanche. Les électeurs y étaient appelés à élire, sur la base d’un mode de scrutin par parti, des nouveaux conseils municipaux, dont les membres éliront à leur tour le maire de la commune. Pourtant, citant les premiers résultats du vote, le Contrat civil affirmait dimanche soir l’avoir emporté dans 25 de ces communes, un triomphalisme contesté le lendemain par les représentants de l’opposition, dont certains allaient jusqu’à affirmer que le parti au pouvoir ne l’avait emporté que dans 15 municipalités, qui sont pour la plupart des conurbations, ou des communes constituant une entité administrative avec les villages environnants. Ils affirment que dans aucune des autres communes, le Contrat civil n’a été en mesure de recueillir la majorité des sièges dans les nouveaux conseils municipaux. Enjeu majeur de ce scrutin, Vanadzor, la 3e ville du pays par le nombre de ses habitants, n’a pas dérogé à cette tendance et c’est là que le Contrat civil a essuyé le revers le plus cinglant, avec 25 % seulement des suffrages, loin derrière une alliance d’opposition locale conduite par Mamikon Aslanian, qui a remporté 39 % des voix. M.Aslanian occupait le fauteuil de maire jusqu’à octobre, un poste où l’avait élu en 2016 le conseil municipal dominé alors par le Parti républicain d’Arménie (HHK) anciennement au pouvoir de l’ex-président Serge Sarkissian, dont il était le proche allié politique. Mais ce n’est pas sous l’étiquette du HHK, toujours représenté au Parlement arménien mais au sein d’une alliance d’opposition, Badiv ounem, qui en est la troisième force, que M. Aslanian briguait un nouveau mandat, mais en qualité de tête de liste d’un bloc politique de Vanadzor portant son nom. La formule avait réussi au maire sortant de Gyumri, Balasanian, qui plutôt que de briguer un nouveau mandat en septembre sous les couleurs de l’opposition parlementaire, dont il est pourtant politiquement proche, avait préféré promouvoir une alliance locale portant son nom créée pour l’occasion. Malgré les pressions du pouvoir, cette nouvelle formation l’avait emporté largement sur le candidat du parti au pouvoir, qui devra laisser au candidat de l’alliance Balasanian la mairie de la deuxième ville du pays, moyennant un partage du pouvoir au sein du conseil municipal de Gyumri. Reste à savoir si un tel scénario est prévu à Vanadzor. Car M. Aslanian doit en passer par une alliance avec une autre formation du nouveau conseil municipal de Vanadzor pour être élu maire de la ville. Il n’avait toujours pas fait connaître son choix lundi : s’il est possible qu’il trouve un arrangement avec le Contrat civil, comme l’a fait le maire de Gyumri, l’option d’une alliance avec un autre parti, arrivé troisième dans le scrutin avec 14,5 % des voix, reste ouverte, d’autant que le parti est dirigé par son ancien adjoint, Arkadi Pelechian. Par ailleurs, durant la campagne électorale, M. Aslanian n’avait pas épargné ses critiques au candidat du Contrat civil, Aram Khachatrian, qui s’était montré tout aussi critique, rendant peu probable une alliance post-électorale qu’ils avaient d’ailleurs l’un comme l’autre exclue. A.Khachatrian est aussi le gouverneur de la province septentrionale arménienne de Lori, dont Vanadzor est le chef-lieu. Le parti de Pachinian a été aussi battu à Abovian, une localité située à quelque 15 kilomètres au nord de Erevan qui a longtemps été un bastion du parti Arménie prospère (BHK) de l’homme d’affaires Gagik Tsarukian, que les législatives de juin ont fait disparaître du paysage parlementaire, dont il fut des années durant la deuxième force politique, d’opposition parfois. Les municipales ont montré que le BHK avait toujours de fortes attaches à Abovian, où il était représenté par Eduard Babayan, l’ancien chef des gardes du corps de Tsarukian, qui a recueilli plus de 45 % des suffrages. Une alliance avec le parti d’opposition FRA Dachnaktsoutioun, membre de l’alliance Hayastan, la deuxième force du Parlement dirigée par l’ex-président Robert Kotcharian, dont Tsaroukian fut un proche allié, suffirait à E. Babayan pour devenir le nouveau maire d’Abovian et des villages voisins. La FRA D n’a certes recueilli que 5 % des voix, mais le Contrat civil, avec quelque 37 % des suffrages, n’est pas aidé par l’arithmétique électorale. D’autres municipalités ont été remportées par des candidats de l’opposition ou indépendants, notamment les chefs-lieux des provinces de Gegharkunik et du Vayots Dzor, ainsi que les villes de Masis et Aparan. Le Contrat civil peut se féliciter en revanche de l’avoir emporté dans trois autres capitales provinciales et localités majeures comme Etchmiadzine, Spitak et Djermouk. Pachinian en tout cas, a salué la performance électorale de son parti, mais a préféré souligner que les dernières élections avaient été libres et justes, ce qu’il estime bien plus important que leurs résultats. Il a aussi rappelé que les priorités de son gouvernement vont actuellement “aux défis extérieurs” auxquels fait face l’Arménie. “Je sais et comprend le point de vue selon lequel il aurait été bien préférable pour nous que les élections soient truquées pourvu qu’on dispose d’un plus haut degré de sécurité [nationale]”, a déclaré le premier ministre sur sa page Facebook en ajoutant : “Mais je reste convaincu que c’est la longue pratique de trucage des élections qui a érodé le système de résilience de l’Etat mis en place dans les années 1990 et … a conduit aux désastres sécuritaires”. Si les derniers scrutins n’on pas donné lieu à des allégations relatives à des fraudes graves et systématiques, les forces d’opposition arméniennes n’ont pas manqué des semaines durant, d’accuser l’équipe politique de Pachinian d’abuser de ses leviers de gouvernement et autres ressources administratives en vue d’étendre son contrôle sur les gouvernements de régions, accusations démenties avec véhémence par les autorités. Si à Vanadzor et dans d’autres villes, dans la foulée de Gyumri, les nouveaux maires liées à l’ancienne opposition, sont tentés, parfois sous la pression, de partager le pouvoir municipal avec le Contrat civil, plusieurs autres anciens édiles qui avaient été élus sous la casquette de l’ancien parti au pouvoir, ont délibérément tourné casaque et pactisé avec le parti de Pachinian pour rester en fonction ou obtenir un mandat. Ainsi, les détracteurs du pouvoir ont relevé le grand nombre d’anciens alliés politiques des précédents partis au pouvoir en Arménie figurant sur les listes des candidats du Contrat civil. Ils avaient fait défection des rangs du HHK lorsque ce dernier avait été écarté du pouvoir par Pachinian à la faveur de la révolution de velours en mai 2018. Un porte-parole du Contrat civil a balayé du revers de la main la semaine dernière les critiques insistantes selon lesquelles la forte présence de telles personnalités incarnant toujours l’ancien régime aux yeux de l’opinion sur les listes électorales du parti entrait en contradiction avec la politique et le discours de Pachinian qui n’a cessé de stigmatiser ses prédécesseurs, qu’il est aujourd’hui suspecté de débaucher, par tactique politique ou par manque de personnel qualifié dans la majorité actuelle…