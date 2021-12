Une nouvelle plateforme de financement participatif socialement responsable appelée Khachen lancée en Arménie

Une nouvelle plateforme de financement participatif socialement responsable appelée Khachen a été lancée en Arménie, dans le but d’aider à restaurer et à développer les micro et petites entreprises dans le pays.

Les financiers Armen Minasyan (directeur général de la plateforme d’investissement russe Potok.Digital) et Dario Pelazzo (directeur des projets stratégiques chez Mikro Kapital Holding) ont eu cette idée en novembre 2020. La plateforme a été officiellement lancée en octobre 2021.

Les initiateurs du projet disent que l’objectif principal est de créer jusqu’à 5 000 nouveaux emplois d’ici 2027 - ce qui signifie une moyenne de 130 projets réussis dans le segment des petites entreprises par an (y compris l’expansion des entreprises en exploitation et l’enregistrement de nouvelles ceux).

Armen Minasyan a déclaré à l’agence de presse ARKA que les outils actuellement disponibles en Arménie pour attirer de l’argent ne sont pas suffisants, et qu’un financement participatif basé sur des récompenses pour les entrepreneurs est l’outil le plus approprié pour le pays à ce stade.

« La philanthropie résout un éventail assez restreint de problèmes. Les envois de fonds aux parents et amis de la diaspora sont le même organisme de bienfaisance. Cependant, les tentatives de résoudre les problèmes économiques par la charité à distance font plus de mal que de bien », estime le financier.

À son avis, il est difficile d’attirer des investissements en Arménie, car ce n’est pas le marché le plus attrayant pour la plupart des investisseurs externes, tant en termes de volume qu’en termes de rapport rentabilité-risque.

« Les actionnaires du projet sont des financiers spécialisés dans les prêts aux petites et moyennes entreprises et savent à quel point c’est important pour l’économie. Depuis 2018, je prête aux PME par le biais du financement participatif ; aujourd’hui, je gère la plus grande plateforme de financement participatif en Russie. ; avant cela, j’ai dirigé une plateforme similaire du groupe italien Mikro Kapital. En conséquence, je connais bien ce marché », a déclaré Minasyan.

Selon Ferdinando Pelazzo, président du conseil de surveillance du projet Khachen, l’Arménie est un petit pays avec une histoire riche et une vaste expérience.

« Le moment est venu d’appliquer ce que les Arméniens ont appris du passé afin de construire l’avenir. Et comme en Italie, de créer un réseau de micro et petites entreprises pour renforcer la compétitivité dans des niches de marché spécifiques. À mon avis, c’est le meilleur moyen de survivre à l’ère de la mondialisation", a-t-il déclaré.

Investissement et principe d’action

Le montant investi dépend de la façon dont le projet se développe, a déclaré Minasyan. « Parfois, un succès rapide nécessite des investissements sérieux pour évoluer. Nous sommes préparés à différents scénarios de développement et prévoyons d’investir plusieurs centaines de milliers de dollars américains en 2022. Si ces plans doivent être ajustés, nous sommes prêts pour cela aussi », a-t-il déclaré.

Concernant le principe de fonctionnement de la plate-forme, il a déclaré : « C’est simple : s’il existe une entreprise ou une idée d’entreprise, ou s’il y avait une entreprise, mais pour diverses raisons (conséquences de guerre ou de pandémie) maintenant en pause, vous pouvez venir à la plate-forme d’aide. Il est important pour nous que cette entreprise travaille sur le territoire de l’Arménie ; qu’elle respecte les règles et les principes de la plate-forme ; que les sponsors (backers) reçoivent un produit ou un service produit par cette entreprise » a expliqué Minasyan.

Selon lui, les initiateurs du projet Khachen ont décidé à ce stade de se concentrer sur les petites entreprises. « C’est le segment, qui rencontre de nombreuses difficultés pour tenter d’obtenir des financements disponibles auprès des banques, et qui n’est pas intéressant pour les investisseurs externes. En même temps, un petit chèque permet de clôturer avec succès de tels projets dans un délai clair » a-t-il dit.

Investissement caritatif VS

Minasyan a noté qu’il n’y a pas de tâche de combiner le principe de charité avec l’investissement. « De plus, dans une perspective de 2-3 ans, il est important pour nous que les projets de nos auteurs soient intéressants non seulement pour les diasporas, soucieux d’aider leurs compatriotes mais parce qu’ils sont plus compétitifs que les producteurs d’autres pays », a-t-il expliqué, ajoutant que maintenant l’élément de charité est présent dans un certain format.

À cet égard, Pelazzo a souligné que les deux éléments peuvent coexister et qu’il n’y a pas de règle spécifique définissant leur pourcentage. « L’idée, en tout cas, est de stimuler le développement des PME et des entrepreneurs individuels, de les aider à passer de la charité à l’entreprise, afin que l’élément caritatif ne soit que le premier pas vers une entreprise à part entière », a-t-il souligné.

Nombre de projets

Minasyan a déclaré qu’il y avait maintenant neuf projets sur la plate-forme et 2-3 autres à venir d’ici la fin de 2021. « Il y en a plusieurs dizaines en ligne pour l’année prochaine. Les projets sont sélectionnés selon les mêmes principes mentionnés ci-dessus. Aussi, l’auteur de le projet doit comprendre que nous ne sommes pas une place de marché pour la vente de marchandises, de telles demandes seront rejetées », a-t-il déclaré.

L’auteur doit comprendre de combien d’argent il a besoin pour atteindre un objectif concret et précis. Ils doivent également avoir une compréhension claire du délai dans lequel ils seront en mesure de produire et de livrer des produits aux sponsors, un montant égal au montant d’argent collecté sur le site.

« Une fois que nous constatons que l’auteur du projet a évalué de manière réaliste toutes les étapes, nous pouvons procéder à la conception : préparer des vidéos, des photos et des descriptions marketing », a expliqué Minasyan. Il a énuméré les secteurs actuels : agriculture, fabrication, tourisme, informatique, éducation, sports et culture.

"Encore une fois, nous avons trois conditions principales : 1) ce doit être un projet en Arménie ou un projet qui peut bénéficier à l’Arménie, 2) ce doit être un projet où les sponsors peuvent acheter un produit ou un service. Pas de charité, 3) il doit se conformer avec les règles et les principes de la plate-forme », a déclaré le financier.

À son tour, Pelazzo, parlant des critères de sélection des projets, a souligné l’objectif principal - que le produit ou le service de l’entreprise soit bénéfique pour l’Arménie - directement ou indirectement.

Perspectives du marché du financement participatif

Parlant des perspectives de ce segment, Minasyan a noté que l’Arménie n’a pas encore de loi sur le financement participatif - contrairement à la Russie, qui indique clairement quelles activités de financement participatif sont autorisées par la Banque centrale et lesquelles ne le sont pas ; comment identifier les auteurs/emprunteurs/sponsors/investisseurs et quand cela doit être fait et quand ne pas le faire.

« La loi décrit tous les problèmes qui peuvent survenir et surgissent dans le fonctionnement de la plateforme. Il a fallu plusieurs années pour la développer : depuis 2018, je faisais partie d’un groupe de travail avec le personnel de la Banque centrale de Russie et j’ai donné les commentaires de la côté affaires. En Arménie, espérons-le seulement pour l’instant, il n’y a pas de loi. Et elle n’apparaîtra pas tout de suite, elle doit suivre un certain chemin », estime Minasyan.

Selon lui, il est actuellement difficile de prévoir les perspectives du marché du financement participatif en raison de nombreux facteurs externes.

À son tour, Pelazzo a exprimé sa confiance dans le fait que le financement participatif se généralisera et se développera de manière intensive en Arménie. « Comme le crédit-bail, l’affacturage et le microcrédit, ces produits survivront sur le marché mondial, même si leur diffusion variera en fonction des spécificités des marchés locaux », a-t-il déclaré.

