COVID-19 : l’Arménie va déployer un vaccin local Spoutnik Light

Le vaccin russe Spoutnik Light produit localement sera bientôt déployé en Arménie et il sera utilisé comme vaccin de rappel contre le COVID-19, ont annoncé les autorités arméniennes après avoir visité Liqvor Pharmaceuticals.

« Je suis très heureux que la production pharmaceutique fasse un grand pas en avant et utilise son potentiel », a déclaré le ministre de la Santé, Anahit Avanesyan.

Tout comme dans le cas d’autres vaccins, le gouvernement achètera également ce vaccin et les citoyens le recevront gratuitement. Très bientôt, dans les plus brefs délais, le gouvernement effectuera les processus de passation (...)