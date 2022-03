Suite à la neige et au verglas certaines routes en Arménie restent fermées

Le ministère arménien des Situations d’urgence indique qui suite à la neige et au verglas sur certaines régions d’Arménie, des routes restent fermées pour des raisons de sécurité.

Ainsi la route menant à Amberd dans la région d’Aragadzotn est fermée ainsi que la voie vers le lac Kari. En raison des éboulements de pierres, la route entre le village de Zovouni menant vers le col de Korea reste provisoirement fermée. La route Vanadzor-Tashir et près de Stepanavan ainsi que Vanadzor-Dilidjan et Artik-Alagyaz restent dangereuses en raison du verglas. Le ministère arménien des Situation d’urgence affirme que (...)