Le championnat d’Arménie de judo s’est déroulé à Erévan en présence de 80 judokas

Les championnats d’Arménie de judo viennent de se dérouler le week-end dernier en présence de 73 judokas chez les « messieurs » et 7 chez les « femmes ».

Les champions d’Arménie sont Chahen Anaghyan (Hrazdan), Artiom Ghalatchyan, Meroujan Sargsyan, Gor Karapetyan (d’Erévan) et Vahagn Chalyan, Arman Avanesyan (d’Artsakh) ainsi que les championnes Ani Martirosyan et Varsik Grigoryan (d’Erévan). 73 judokas chez les hommes et 7 chez les femmes participaient à ces championnats d’Arménie de judo.

Krikor Amirzayan