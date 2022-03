Muriel Robin : ce jour où elle a découvert l’identité de son père biologique

En apprenant qui était son géniteur, Muriel Robin a également découvert ses origines. « Mes deux pères sont décédés. Mon père reste mon père. Du coup, au passage, je suis arménienne puisque mon géniteur est arménien », révèle-t-elle, avant de poursuivre : « Quand on est illégitime, ce que certains appellent ’bâtard’ ou ’bâtarde’, alors on est bancal ! On ne vous veut pas. Si on se met dans la tête de ma mère à ce moment-là, je suis l’enfant de son amant. Qu’est-ce qu’elle va faire ? Est-ce qu’elle va le dire à son mari ? [...] Avant d’arriver, on est déjà un problème. »

