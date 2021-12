L’Ambassadice de France en Arménie a effectué une visite de reconnaissance dans la region de Shirak

Le 6 décembre, Nazeli Baghdasaryan, gouverneure de Shirak, a reçu l’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France en Arménie, Mme Anne Louyot.

« L’amitié arméno-française a une longue histoire, les relations avec la France sont s particulières pour l’Arménie, j’ai vu ce rôle particulier lors de mon précédent travail au sein du corps législatif. La France a été à nos côtés dans les moments les plus difficiles, que ce soit pendant la guerre et l’épidémie, ou il y a quelques décennies lors du tremblement de terre. Ici, la région de Shirak a ressenti la chaleur et le soutien d’une nation amie. Nous sommes prêts à coopérer, notamment au niveau régional, auquel j’attache une grande importance. J’espère que notre coopération sera efficace, fructueuse et prometteuse », a déclaré la gouverneure de Shirak dans son allocution de bienvenue.

L’Ambassadrice Mme Anne Louyot a remercié la gouverneur pour son accueil chaleureux et son hospitalité. "Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je voudrais dire qu’après Erevan, Gyumri est la première ville que j’ai visitée. Je suis heureuse de dire qu’il y a une volonté de coopération, je suis sûre qu’avec des efforts conjoints, nous serons en mesure de mettre en œuvre de nouveaux programmes, car j’attache également une grande importance à la coopération au niveau régional.

Les interlocuteurs ont discuté des options de coopération possibles dans les domaines de l’éducation, des technologies de l’information, des services, et ont également discuté des mesures pratiques à prendre et des programmes à mettre en œuvre dans un avenir proche.

ARMENPRESS.